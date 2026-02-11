La Junta exige saber "qué ha pasado" con los túneles de la SE-40 tras la nueva condena millonaria

La petición llega después de que la justicia haya condenado al Ejecutivo a pagar otros 57 millones de euros a las empresas adjudicatarias de las obras, lo que eleva el sobrecoste total a 166 millones. La condena ha sido dictada por el juzgado de primera instancia número 44 de Madrid, que obliga al Ministerio de Movilidad y Transportes a indemnizar a las constructoras. Esta decisión se produce después de que el propio Gobierno descartara la construcción de los túneles alegando su elevado coste.
Lo “que ha pasado con los túneles” de la SE-40 es que se filtra el agua y era imposible cruzar por debajo del rio. Por eso apenas arrancó se vio que era imposible.