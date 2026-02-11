edición general
La Junta exige saber "qué ha pasado" con los túneles de la SE-40 tras la nueva condena millonaria

La petición llega después de que la justicia haya condenado al Ejecutivo a pagar otros 57 millones de euros a las empresas adjudicatarias de las obras, lo que eleva el sobrecoste total a 166 millones. La condena ha sido dictada por el juzgado de primera instancia número 44 de Madrid, que obliga al Ministerio de Movilidad y Transportes a indemnizar a las constructoras. Esta decisión se produce después de que el propio Gobierno descartara la construcción de los túneles alegando su elevado coste.

#1 ingenieril
Yo me pierdo, ¿pero no se habia cancelado el tunel para dar luz verde a un puente?
Lo “que ha pasado con los túneles” de la SE-40 es que se filtra el agua y era imposible cruzar por debajo del rio. Por eso apenas arrancó se vio que era imposible.
