La Junta Electoral fulmina a “Escaños en Blanco” y la deja fuera de las elecciones en Badajoz

La candidatura de “Escaños en Blanco” ha sido oficialmente eliminada de la contienda electoral en la provincia de Badajoz tras una decisión de la Junta Electoral Provincial, que ha acordado suprimirla de la lista definitiva de formaciones concurrentes a los comicios autonómicos en Extremadura. La exclusión ha generado sorpresa entre los simpatizantes de esta opción política, que defiende la ocupación de escaños vacíos como forma de protesta contra el sistema, y que figuraba inicialmente entre las candidaturas admitidas de forma provisional.