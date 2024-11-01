La Junta Electoral fulmina a “Escaños en Blanco” y la deja fuera de las elecciones en Badajoz

La candidatura de “Escaños en Blanco” ha sido oficialmente eliminada de la contienda electoral en la provincia de Badajoz tras una decisión de la Junta Electoral Provincial, que ha acordado suprimirla de la lista definitiva de formaciones concurrentes a los comicios autonómicos en Extremadura. La exclusión ha generado sorpresa entre los simpatizantes de esta opción política, que defiende la ocupación de escaños vacíos como forma de protesta contra el sistema, y que figuraba inicialmente entre las candidaturas admitidas de forma provisional.
Desde el entorno de Escaños en Blanco se apunta a dificultades internas para completar la candidatura y obtener las confirmaciones necesarias, aunque no existe una versión oficial que confirme esta circunstancia como causa directa de la decisión administrativa.
Vamos, que son 4 y el tato.
#0 En cualquier caso llega un mes tarde el meneo
Escaños en Blanco da representación a las voces críticas en forma de escaños vacíos.
No hay más que ver el Senado.
Muchos lo hicieron como protesta, pero es un voto muy bien dirigido.
Es como el "todo son iguales" , pero yo voto a la derecha.
Es para desmotivar el voto, casualmente son los progresistas los más criticos con sus opciones.
Como prueba las últimas en Aragón.
Luego la abstención ha sido la segunda opción elegida por los extremeños. Luego al fulminar a Escaños en blanco, gran parte de los extremeños quedan sin representación: los que rechazan o ya no creen en los partidos.
Lo malo de la abstención es que al PPSOE.VOX les da igual gobernar con muchos o pocos votos, nosotros pagamos la factura de sus sueldos, privilegios,... mientras que votando a Escaños en Blanco, nos ahorramos el sueldazo, los privilegios de los escaños que obtiene Escaños en blanco, y se resta poder a los partidos.
Y votar en blanco NO es votar a "Escaños en blanco"