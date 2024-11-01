edición general
La Junta Electoral fulmina a “Escaños en Blanco” y la deja fuera de las elecciones en Badajoz

La candidatura de “Escaños en Blanco” ha sido oficialmente eliminada de la contienda electoral en la provincia de Badajoz tras una decisión de la Junta Electoral Provincial, que ha acordado suprimirla de la lista definitiva de formaciones concurrentes a los comicios autonómicos en Extremadura. La exclusión ha generado sorpresa entre los simpatizantes de esta opción política, que defiende la ocupación de escaños vacíos como forma de protesta contra el sistema, y que figuraba inicialmente entre las candidaturas admitidas de forma provisional.

plutanasio #1 plutanasio
No pongas en actualidad una noticia del 26 de noviembre.
#9 tierramar
#1 Ya lo he puesto en politica
jonolulu #2 jonolulu *
La Junta Electoral Provincial no ha emitido un comunicado explicativa accesible que precise si la exclusión responde a defectos formales, incumplimiento de requisitos legales o problemas en la configuración de la lista.

Desde el entorno de Escaños en Blanco se apunta a dificultades internas para completar la candidatura y obtener las confirmaciones necesarias, aunque no existe una versión oficial que confirme esta circunstancia como causa directa de la decisión administrativa.

Vamos, que son 4 y el tato.

#0 En cualquier caso llega un mes tarde el meneo
jonolulu #4 jonolulu *
#_3 (Iba para otro ignorante del ignore) Hombre, si no eres capaz de juntar a 36 y 3 reservas para la lista igual el problema es de tu propuesta
#15 tierramar
Al ir en contra de los intereses de los partidos, Escaños en Blanco sufre de un claro boicot mediático, no pudiendo ejercer difusión mas que por nuestros propios medios. De igual manera, la ley electoral -a pesar de que lo dicta la Constitución- no contempla el derecho a la información de los ciudadanos en igualdad de condiciones, repartiendo los espacios electorales en función de resultados y, por lo tanto, del poder económico de cada partido para la difusión de su mensaje.
#14 tierramar
escanos.org Nuestra ley electoral provoca que, en unas elecciones, entre 30 y el 40% de la población, que optan por la abstención, el voto nulo o el voto en blanco, siendo la postura mayoritaria, se quede sin voz dentro del parlamento. Estas cifras alcanzan el 60% en unas elecciones europeas y al 90% en municipales.
Escaños en Blanco da representación a las voces críticas en forma de escaños vacíos.
#8 tierramar *
Votar en blanco, nulo o abstenerse da poder a los partidos que siempre ganan: PPSOE y VOX ahora. Votar a Escaños en blanco les resta poder.
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#8 Si, votarlos es igual que tirar el voto a la papelera.
Cehona #11 Cehona
#5 #8 Votar en blanco siempre favorece al mas votado.
No hay más que ver el Senado.
Muchos lo hicieron como protesta, pero es un voto muy bien dirigido.
Es como el "todo son iguales" , pero yo voto a la derecha.
Es para desmotivar el voto, casualmente son los progresistas los más criticos con sus opciones.
Como prueba las últimas en Aragón.
MoñecoTeDrapo #12 MoñecoTeDrapo
#11 votar en blanco no favorece necesariamente al más votado. Solo que cuenta como voto válido para el porcentaje mínimo para optar a representación, lo cual apenas tiene efecto habitualmente.
#13 tierramar
#11 Por eso es importante diferenciar entre votar en blnaco que favorece a los más votados, que Votar a Escaños en Blanco, que les resta poder a los partidos mas votados
#5 tierramar *
Los resultados: 43% PP. , Abstención del 37,29%., PSOE 25%,...
Luego la abstención ha sido la segunda opción elegida por los extremeños. Luego al fulminar a Escaños en blanco, gran parte de los extremeños quedan sin representación: los que rechazan o ya no creen en los partidos.
Lo malo de la abstención es que al PPSOE.VOX les da igual gobernar con muchos o pocos votos, nosotros pagamos la factura de sus sueldos, privilegios,... mientras que votando a Escaños en Blanco, nos ahorramos el sueldazo, los privilegios de los escaños que obtiene Escaños en blanco, y se resta poder a los partidos.
Y votar en blanco NO es votar a "Escaños en blanco"
tul #3 tul
No es democracia y hacen lo que les sale de la cojones
sotillo #6 sotillo
#3 Es que lo de Abascal no tiene nombre
tul #7 tul
#6 si lo tiene, es un corrupto y un fascista.
