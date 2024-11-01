La Junta Electoral confirma tres multas a María Guardiola y a su Gobierno por hacer campaña con fondos públicos

La Junta Electoral de Extremadura (JEE) ha ratificado tres sanciones impuestas por la Junta Electoral Provincial de Cáceres contra la presidenta de la Junta, María Guardiola, y otros altos cargos de su administración y del Ayuntamiento de Cáceres. Las resoluciones, fechadas el 17 de febrero de 2026, confirman multas de 600 euros en cada caso por infracciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), tras las denuncias presentadas por el PSOE durante la pasada campaña.