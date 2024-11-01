edición general
La Junta Electoral confirma tres multas a María Guardiola y a su Gobierno por hacer campaña con fondos públicos

La Junta Electoral de Extremadura (JEE) ha ratificado tres sanciones impuestas por la Junta Electoral Provincial de Cáceres contra la presidenta de la Junta, María Guardiola, y otros altos cargos de su administración y del Ayuntamiento de Cáceres. Las resoluciones, fechadas el 17 de febrero de 2026, confirman multas de 600 euros en cada caso por infracciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), tras las denuncias presentadas por el PSOE durante la pasada campaña.

Catapulta #1 Catapulta *
600€ Eso es lo que te cobran para permitirte legalmente hacer campaña electoral los días en los que no se puede legalmente con dinero que no se puede usar legalmente.

Parece un chiste. Y lo es.
WcPC #3 WcPC *
#1 Las multas lo ponen ellos y claro...
Pues es normal que no se pongan multas grandes.
Pero seguro que no quieren saturar la justicia, que es solo casualidad.
Zoidborg #2 Zoidborg
Para encubrirlo, El Español sacará mañana otra invención sobre Pedro Sánchez y Begoña. Aunque ya han gastado hasta el comodín sobre "elecciones manipuladas", así que como lo metan en la isla Epstein yo ya no sé.
