La Junta de Andalucía pide al Estado que conceda ayudas para urbanizar el suelo para viviendas

Las diferencias en la política de vivienda entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía no son nuevas; ambas administraciones discrepan en las medidas a poner en marcha para tratar de dar respuesta al principal problema de los españoles. Pero ahora las han puesto por escrito porque la Consejería de Fomento ha presentado hasta veinte alegaciones al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que ha presentado el ministerio. Las principales diferencias están en el dinero.