más visitadas
6742
clics
Druuna, el arte erótico de Serpieri [NSFW]
5954
clics
Hemos enumerado todas las armas inéditas que ha presentado China en su desfile. El mensaje no deja dudas: van muy en serio
5546
clics
¿Ya nadie se acuerda?
4554
clics
El papelón de Juanma Moreno con la quita de la deuda, resumido en un vídeo de menos de un minuto
4777
clics
Ayuso carga contra su equipo: ''Esto una dictadura, quieren dañar mi imagen''
más votadas
349
¿Ya nadie se acuerda?
362
Última hora de la etapa 11 de la Vuelta en Bilbao: etapa neutralizada por las protestas
440
Varios equipos piden la retirada del Israel de la Vuelta por seguridad
396
Donald Trump tensa las relaciones con su hijo Donald Trump Jr. al hundir un barco lleno de droga que se dirigía a EEUU
535
Madrid desmantela su escuela pública
35
meneos
33
clics
La Junta de Andalucía gastó más de 19.000 euros de dinero público en el viaje de Juanma Moreno a Polonia para ver la final del Real Betis en Conference League
Más de 19.000 euros. Esa fue la factura que la Junta de Andalucía desembolsó de dinero público de los andaluces y andaluzas para el viaje a Polonia del presidente andaluz
etiquetas
política
actualidad
privilegios
andalucia
29
6
0
270
politica
4 comentarios
relacionadas
#1
cenutrios_unidos
Se suben el sueldo un 12% puesto que no les llega...
Pues nada, pueden hacer lo que quieran que son intocables.
3
58
#2
Sergio_ftv
¿Quién no ha ido por ahí y se ha alojado en un humilde hostal a unos mil euros la noche? hasta los siervos de la gleba menos pudientes votantes de este noble lo hacen varias veces al mes. Cero quejas.
1
32
#3
Leon_Bocanegra
Peor es lo de la Montero que se compra tostadas de 15eu
1
23
#4
pabscon
El juez peinado está mirándolo ya, no sus preocupeis
1
19
Pues nada, pueden hacer lo que quieran que son intocables.