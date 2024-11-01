edición general
La Junta de Andalucía gastó más de 19.000 euros de dinero público en el viaje de Juanma Moreno a Polonia para ver la final del Real Betis en Conference League

Más de 19.000 euros. Esa fue la factura que la Junta de Andalucía desembolsó de dinero público de los andaluces y andaluzas para el viaje a Polonia del presidente andaluz

| etiquetas: política , actualidad , privilegios , andalucia
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Se suben el sueldo un 12% puesto que no les llega...

Pues nada, pueden hacer lo que quieran que son intocables.
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
¿Quién no ha ido por ahí y se ha alojado en un humilde hostal a unos mil euros la noche? hasta los siervos de la gleba menos pudientes votantes de este noble lo hacen varias veces al mes. Cero quejas.
#3 Leon_Bocanegra
Peor es lo de la Montero que se compra tostadas de 15eu :troll:
pabscon #4 pabscon
El juez peinado está mirándolo ya, no sus preocupeis
