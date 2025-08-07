Jumilla: islamofobia institucional

Jumilla es una expresión cruda de cómo el PP está asumiendo sin complejos algunas de las tesis de la extrema derecha sobre inmigración. El partido de Alberto Núñez Feijóo parece dispuesto a seguir a su antiguo socio de gobierno y hoy aliado presupuestario en Murcia por el despeñadero de discriminar ciudadanos desde las instituciones por su religión.
| etiquetas: pp , vox , religión , discriminación
El PP alude en la moción a su voluntad de “preservar los valores y manifestaciones tradicionales propias de nuestra identidad cultural”.
¿Qué pasa con los más de un millón de españoles musulmanes? ¿Y con los 10 millones de ateos?
Vamos, que por tradición Jumilla también es mora y a joerse.
No, la Sharia no es un problema, el problema son sus interpretaciones y por tanto es igual que con cualquier otro libro sagrado.
El problema no es el cristianismo, sino la inquisición. Por eso no se les puede dejar celebrar sus ritos que a saber ...y así todo.