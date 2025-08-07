edición general
Jumilla: islamofobia institucional

Jumilla es una expresión cruda de cómo el PP está asumiendo sin complejos algunas de las tesis de la extrema derecha sobre inmigración. El partido de Alberto Núñez Feijóo parece dispuesto a seguir a su antiguo socio de gobierno y hoy aliado presupuestario en Murcia por el despeñadero de discriminar ciudadanos desde las instituciones por su religión.

Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador
Copio

El PP alude en la moción a su voluntad de “preservar los valores y manifestaciones tradicionales propias de nuestra identidad cultural”.

¿Qué pasa con los más de un millón de españoles musulmanes? ¿Y con los 10 millones de ateos?
2 K 45
TipejoGuti #5 TipejoGuti
#2 2.4 millones, el 5% de la población del país. Musulmanes que por cierto hicieron de Jumilla algo más que un mojón de urbe, construyendo tambien el castillo.
Vamos, que por tradición Jumilla también es mora y a joerse.
1 K 30
#4 uvi
El mundo al revés, tienes al PP y Vox antiguos amigos de los nazis apoyando Israel y a los pobres marroquís que les ayudaron durante el golpe de estado y posterior guerra los discriminan.
1 K 20
correcorrecorre #8 correcorrecorre
#4 Eh, no. Marruecos no apoyo a Franco, si no las fuerzas expedicionarias españolas en el protectorado de Marruecos, que es diferente. La parte francesa del protectorado marroquí no hizo ni mu.
0 K 10
pepel #1 pepel *
El PP lo que está haciendo es volver a sus orígenes. ¿A que no hace lo mismo con las exaltaciones del Movimiento Nacional?
0 K 18
#3 Agrimensor
El problema no es propiamente la religión islámica, sino que va asociada a la sharía para muchos de sus practicantes. Está bien hacerles notar que la libertad religiosa no incluye la sharia.
0 K 7
Esteban_Rosador #6 Esteban_Rosador
#3 las leyes españolas se aplican a todo el mundo. Eso lo saben los cristianos, los ateos y los musulmanes.
2 K 54
TipejoGuti #7 TipejoGuti
#3 Una pregunta. ¿Eres racista o islamofobo? Porque tú mensaje lo es y no sé si es por tóxico o por intoxicado, que son cosas bien distintas.
No, la Sharia no es un problema, el problema son sus interpretaciones y por tanto es igual que con cualquier otro libro sagrado.
El problema no es el cristianismo, sino la inquisición. Por eso no se les puede dejar celebrar sus ritos que a saber ...y así todo.
0 K 10

