Jumilla: islamofobia institucional

Jumilla es una expresión cruda de cómo el PP está asumiendo sin complejos algunas de las tesis de la extrema derecha sobre inmigración. El partido de Alberto Núñez Feijóo parece dispuesto a seguir a su antiguo socio de gobierno y hoy aliado presupuestario en Murcia por el despeñadero de discriminar ciudadanos desde las instituciones por su religión.