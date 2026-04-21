Julio César N: el tirador de Teotihuacán que celebraba la matanza de Columbine y a la ultraderecha fascista

Las autoridades del Estado de México identifican al agresor como un hombre de 27 años originario del norte de Ciudad de México. Es una de las víctimas mortales del suceso junto a una turista canadiense de 32 años
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A traves de las redes y las redes "sociales" tienen identificados y localizados con precision a miles o decenas de miles de personas que estan a un cuarto de vuelta de tornillo o menos de liarse a tiros, en un colegio, en una estacion, en un parque, ... Solo tienen que cebarlos un poquito para girar lo que queda del tornillo, que se suelte y la lien. Desde redes tipo terrorgram o sistemas mitm (man in the middle) o snitm (social network in the middle, como un phishing
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Le importa a la gente que se embarre esto con temas fascistas? no, a nadie le importa eso
Esto parece marketing para el negocio del miedo