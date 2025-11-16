Julián Casanova: "La actual enseñanza de la historia de los fascismos no es suficiente para contrarrestar las mentiras"

El catedrático en Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza forma parte del comité de expertos que asesora al Gobierno de España en la preparación de los actos previstos para conmemorar el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco
| etiquetas: julián casanova , enseñanza historia , fascismo , mentiras
Que desfachatez!
Ahfosy, abalos, prostitutas, coca, fraude a haciendo desde la moncloa diciendo que vives en Portugal y corrupción, eso ya tal.
Algo no va bien.
Algo no va bien.
En las cabezas de los izquierdosos
Hasta que un ente lo suficientemente grande en influencia decida terminar con ellas porque al final consiguen desastibilizar el sistema y poner en peligro a la propia empresa multinacional que las difunde. Al final la supervivencia es superior al rendimiento economico , por pura avaricia.