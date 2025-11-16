edición general
Julián Casanova: "La actual enseñanza de la historia de los fascismos no es suficiente para contrarrestar las mentiras"

El catedrático en Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza forma parte del comité de expertos que asesora al Gobierno de España en la preparación de los actos previstos para conmemorar el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco

alcama #3 alcama
Es la consecuencia de llamar fascismo a todo
#4 Leon_Bocanegra
#3 no me digas que te han llamado fascista alguna vez?
Que desfachatez!
mis_cojones_en_bata #5 mis_cojones_en_bata
#3 tienes razón, con llamaros imbéciles debería de bastar.
Amoniaco #6 Amoniaco
#3 Franco y fascismo es 24 horas 365 días.
Ahfosy, abalos, prostitutas, coca, fraude a haciendo desde la moncloa diciendo que vives en Portugal y corrupción, eso ya tal.
Mountains #7 Mountains *
#6 No se si te has dado cuenta de que justo hace 50 años que murió el dictador.. y está más presente que nunca..

Algo no va bien.
Amoniaco #8 Amoniaco
#7 si, exacto, algo no va bien. La gente vive en habitaciones por que no puede pagar ni estudios, el trabajo es exactamente igual de mierda que hace 20 años y el gobierno no para de tapar auténtica mierda sistemáticamente. Si, esa es la razón por la que Franco está tan presente.
#9 guillersk
#7
Algo no va bien.


En las cabezas de los izquierdosos
#1 guillersk
"Mi adoctrinamiento no resiste un video de TikTok con hechos"
JackNorte #2 JackNorte
Las mentiras no se pueden contrarestar y menos aun si son rentables para el que las reproduce y los medios que las sustentan.
Hasta que un ente lo suficientemente grande en influencia decida terminar con ellas porque al final consiguen desastibilizar el sistema y poner en peligro a la propia empresa multinacional que las difunde. Al final la supervivencia es superior al rendimiento economico , por pura avaricia.
