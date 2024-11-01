edición general
Júlia Nueno: “Entre octubre y noviembre de 2023 Israel bombardeó 17 panaderías”

Júlia Nueno (Barcelona, 1994) es parte de un equipo que, encabezado por el arquitecto israelí Eyal Weizman, ha conseguido demostrar los patrones de exterminio seguidos por Israel en la fase de genocidio iniciada por el Estado sionista desde octubre de 2023. Fruto de ese trabajo, Nueno ha publicado Genocidios. Una lectura forense (Galaxia Gutenberg, 2025), una recopilación de ensayos que esta autora prologa y edita, que aporta una mirada científica y también política sobre este genocidio y sobre las concomitancias con otros genocidios. El equipo

