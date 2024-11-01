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Juicio Kitchen: el extraordinario caso del matrimonio de policías que cobraba 25.000 euros al mes

Juicio Kitchen: el extraordinario caso del matrimonio de policías que cobraba 25.000 euros al mes

El Ministerio del Interior del PP envió al inspector jefe Fuentes Gago y a su mujer policía a puestos distintos en la misma ciudad de Países Bajos: cobraban sueldos de 14.000 y más de 10.000 euros, respectivamente y él podía continuar con los encargos de la brigada política

| etiquetas: kitchan , policía , 25000 euros , corrupción , pp
45 9 0 K 284 politica
9 comentarios
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Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Corrupción, enriquecimiento ilícito, policia al servicio del gobierno, persecución a rivales políticos.

¿Alguien cree que en el PP son demócratas?
10 K 133
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 No, ni siquiera quienes les votan o quieren verlos en el gobierno.
4 K 80
Nube_Gris #5 Nube_Gris *
#1 Sí. Sus jueces.
Y creen además que el peligro para España son todos los demás y por lo tanto hay que evitar a toda costa que tengan poder.

Con jueces así vamos apañados.
1 K 29
cocolisto #3 cocolisto
Una institución mafiosa es la que dirige de verdad el poder profundo en España constituido por la alianza político judicial mediática. Lo demás, todo fachada "democrática".
2 K 50
makinavaja #2 makinavaja
Cuanta mierda sale en cuanto arañas un poquito...
2 K 47
Kantinero #8 Kantinero
Al PP lo de la defensa de la familia se le va un poco de las manos
0 K 13
vviccio #7 vviccio
Es increíble la poca importancia que se le da a esto y las tragaderas de que tienen los votantes y militantes del PP, esto no se trata de que gane tu equipo de fútbol a menos que voten por tener una dictadura.
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#9 laruladelnorte
Perfil — Fuentes Gago: de “chico de los recados” del PP en la Policía a espía contra Podemos con “mandato” de Rajoy

Mejor llamarlo mercenario. :clap:
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mikhailkalinin #6 mikhailkalinin
Cosas de Madrid. Por cierto, tengo etendido que en el estatuto del empleado público en el extranjero está estipulado que se buscará curro para tu pareja, ley 2/2014
0 K 8

menéame