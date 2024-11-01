Juicio Kitchen: el extraordinario caso del matrimonio de policías que cobraba 25.000 euros al mes

El Ministerio del Interior del PP envió al inspector jefe Fuentes Gago y a su mujer policía a puestos distintos en la misma ciudad de Países Bajos: cobraban sueldos de 14.000 y más de 10.000 euros, respectivamente y él podía continuar con los encargos de la brigada política
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¿Alguien cree que en el PP son demócratas?
Y creen además que el peligro para España son todos los demás y por lo tanto hay que evitar a toda costa que tengan poder.
Con jueces así vamos apañados.
Mejor llamarlo mercenario.