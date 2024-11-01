Un jugador se gasta 40,000 dolares en Where Winds Meet

Jugador invierte 40,000 dolares en el Barco Espejismo de Where Winds Meet, cosmético puro sin ventajas. Genera debate sobre límites de monetización en free-to-play. Lo inesperado: lo comparte gratuitamente con la comunidad, normalizando lujo virtual mientras subsidia el juego para todos.
(Ni puñetera idea de qué va el juego ese)
#2 Si, en el propio artículo lo comentan. Aunque con estas cosas, tampoco es sorprendente... hay jugadores que se dejan la pasta con una facilidad abrumadora.
Saludos
Como supuesto Marketing es bastante bueno