Un jugador se gasta 40,000 dolares en Where Winds Meet

Jugador invierte 40,000 dolares en el Barco Espejismo de Where Winds Meet, cosmético puro sin ventajas. Genera debate sobre límites de monetización en free-to-play. Lo inesperado: lo comparte gratuitamente con la comunidad, normalizando lujo virtual mientras subsidia el juego para todos.

#1 poxemita
No he entendido nada.
ayatolah #2 ayatolah *
¿A nadie se le ocurrió pensar que podría ser el estudio o alguno de los desarrolladores para dar visibilidad o amplitud al juego, sin poner una sola moneda?

(Ni puñetera idea de qué va el juego ese)
#3 Cuchifrito
#2 Podría ser, pero tampoco es raro que en todos los juegos haya usuarios reales que meten burradas de dinero.
#4 wendigo *
Es una cosa cosmética, así que problema ninguno. Por lo demás la traducción del artículo deja mucho que desear.

#2 Si, en el propio artículo lo comentan. Aunque con estas cosas, tampoco es sorprendente... hay jugadores que se dejan la pasta con una facilidad abrumadora.

Saludos
#5 TusT
Hasta llegan clicks desde meneame por unos supuestos 40000 dolares
Como supuesto Marketing es bastante bueno
