Una jueza de Vigo condena a un centro ecuestre de Nigrán a pagar una indemnización de 11.000 euros por la negligencia que derivó en la muerte del frisón Aike

«Era mi vida» Esta frase resume el poderoso vínculo que existía entre Justine y su caballo. Toda la vida de Justine ha girado en torno a los caballos. Todo fue bien hasta junio de 2022. Un lunes por la mañana recibió un mensaje de WhatsApp del responsable del centro ecuestre, en el que el caballo estaba en virtud de un contrato de pupilaje: «Hola Justine. Aike está un poco triste y débil. No quiere su comida», fue el contenido del wassap que el hombre le escribió aquel lunes 26 de junio a las 09.37 horas. La mujer avisó de inmediato a un vet...