La jueza pregunta a Iberdrola por qué se puso un día antes que la Generalitat en "situación de alerta" ante la Dana

La jueza de la dana ha pedido a Iberdrola que le remita un informe con sus “protocolos de actuación ante el anuncio de lluvias intensas e inundaciones” y que le diga las “razones” por las que la empresa estableció la víspera de la dana del pasado 29 de octubre la “situación de alerta” en contraste con la lenta reacción de la Generalitat. Iberdrola, tal como informó este diario, se anticipó de largo al Gobierno de Carlos Mazón en la respuesta a la catástrofe, según detalló el CEO de la compañía, Mario Ruiz-Tagle.