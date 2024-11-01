La jueza pregunta a Iberdrola por qué se puso un día antes que la Generalitat en "situación de alerta" ante la Dana

La jueza de la dana ha pedido a Iberdrola que le remita un informe con sus “protocolos de actuación ante el anuncio de lluvias intensas e inundaciones” y que le diga las “razones” por las que la empresa estableció la víspera de la dana del pasado 29 de octubre la “situación de alerta” en contraste con la lenta reacción de la Generalitat. Iberdrola, tal como informó este diario, se anticipó de largo al Gobierno de Carlos Mazón en la respuesta a la catástrofe, según detalló el CEO de la compañía, Mario Ruiz-Tagle.
| etiquetas: jueza , dana , iberdrola , alerta
Los políticos, si quieren tener un sueldo alto, deberían tener alguna responsabilidad (poder responder penalmente sin afloramientos, poder ser despedido si no vas cumpliendo el programa y poder responder con sus bienes en caso de negligencia, administración desleal o dejación de funciones). Mientras no tengan ninguna responsabilidad, SMI y a correr.
Otras instituciones, como la Universidad de València también cerro clases con anticipación. Todos lo sabían, excepto el partido mas corrupto de Europa occidental y su habitual incompetencia con resultado de muertes.
Espero que paguen como deben por ello.