La jueza pregunta a Iberdrola por qué se puso un día antes que la Generalitat en "situación de alerta" ante la Dana

La jueza de la dana ha pedido a Iberdrola que le remita un informe con sus “protocolos de actuación ante el anuncio de lluvias intensas e inundaciones” y que le diga las “razones” por las que la empresa estableció la víspera de la dana del pasado 29 de octubre la “situación de alerta” en contraste con la lenta reacción de la Generalitat. Iberdrola, tal como informó este diario, se anticipó de largo al Gobierno de Carlos Mazón en la respuesta a la catástrofe, según detalló el CEO de la compañía, Mario Ruiz-Tagle.

XtrMnIO #1 XtrMnIO
Porque Iberdrola está bien gestionada, y por gente competente, y la Generalitat no.
2 K 34
#5 juanac
#1 Porque see juegan su dinero y no el de los demás. Tener "skin in the game", el único argumento favorable a la gestión privada.

Los políticos, si quieren tener un sueldo alto, deberían tener alguna responsabilidad (poder responder penalmente sin afloramientos, poder ser despedido si no vas cumpliendo el programa y poder responder con sus bienes en caso de negligencia, administración desleal o dejación de funciones). Mientras no tengan ninguna responsabilidad, SMI y a correr.
0 K 10
pitercio #4 pitercio *
Todo el mundo sabía una semana antes que iba a caer un trombón de agua. Lo que no sospechaban es que los responsables máximos de las emergencias iban a preferir irse de putas que avisarles del peligro extremo o tomar precauciones.
1 K 22
karakol #3 karakol
Tenían los mismos avisos de AEMET que la Generalitat, la diferencia es que no estaban ventorreando.

Otras instituciones, como la Universidad de València también cerro clases con anticipación. Todos lo sabían, excepto el partido mas corrupto de Europa occidental y su habitual incompetencia con resultado de muertes.

Espero que paguen como deben por ello.
0 K 20
Uge1966 #2 Uge1966
Hombre, hablamos de cables de luz y de tormentas y agua... no se llevan muy bien. Si hay aviso de agua, pongo al equipo en "alerta". Vamos, lo lógico.
0 K 10

