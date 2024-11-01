Una jueza permite que avance la demanda sobre el rol de Musk en el Gobierno de Trump

Una jueza federal resolvió que continúe una demanda que cuestiona el papel de Elon Musk como asesor en el denominado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) durante la administración de Donald Trump. El rechaza la solicitud del gobierno federal de desestimar el caso en esta etapa inicial. La jueza Tanya Chutkan determinó que las alegaciones presentadas por organizaciones sin fines de lucro son suficientes para avanzar en los tribunales. Según el dictamen, los demandantes describen una participación amplia de Musk y otros responsables