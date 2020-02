La jueza de los permisos del 'procés' negó el tercer grado a un padre con 4 hijos por no arrepentirse

"Debe trabajar la interiorización de la culpa", "no valora la gravedad de su conducta", "no muestra arrepentimiento", "es necesario profundizar en el reconocimiento de los hechos". La jueza de vigilancia penitenciaria María Jesús Arnau, que ha concedido permisos de salida a presos del 'procés' como Jordi Sànchez o Jordi Cuixart porque "ni la gravedad del delito ni la duración de las penas son factores que los impidan" y porque no arrepentirse "es una decisión legítima", ha negado mejoras en su situación penitenciaria a internos…