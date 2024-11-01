edición general
Una jueza no ve delito en los policías que hicieron pasar un negocio familiar de Getxo por una red de tráfico de armas

El Juzgado de Instrucción número 4 de Getxo (Bizkaia) ha archivado la causa que seguía contra dos mandos de la Policía Nacional acusados de haber falseado una operación contra una red de tráfico internacional de armas al ubicar en su cúspide a un padre y una hija que regentaban una tienda de coleccionismo militar en la localidad vizcaína. La magistrada Cristina Ordóñez del Val dicta el sobreseimiento libre de los policías y atribuye sus conclusiones a un “desacierto investigador” sin relevancia penal. Como consecuencia de los informes policiale

Veelicus #1 Veelicus
Perro no muerde perro.
Andreham #3 Andreham
Un descuido muy tonto.

Me pregunto si pasaría lo mismo si yo llamase de cierta manera a la jueza, para luego decir que fue un "desacierto investigador" y simplemente admitir que no es lo que yo la llamé.
#5 fremen11 *
Otros que se van de rositas.......otro caso aislado.....
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Las denuncias falsas que no importan a los pollaheridas.
manbobi #2 manbobi
No había falsedades en los informes, es que no acertaron.
Por ello deberían ser apartados de la función policial, por joder la vida a dos inocentes.
