edición general
13 meneos
12 clics
La jueza llama a declarar como testigo a una alto cargo de Ayuso por el escándalo de los contratos de FP

La jueza llama a declarar como testigo a una alto cargo de Ayuso por el escándalo de los contratos de FP

Coral Báez, directora del área territorial Madrid Capital, tendrá que dar testimonio en el juzgado de instrucción que investiga el caso de las obras a dedo en centros de Formación Profesional, una presunta prevaricación que salpica a la anterior cúpula de Educación de Ayuso, liderada entonces por el actual presidente de la Asamblea y la actual consejera de Hacienda. La actual Consejería abrió una investigación y envió el caso a Fiscalía ante la gravedad de los hechos. Una denuncia de Podemos abrió el caso en un juzgado de instrucción.

| etiquetas: coral baéz , contratos fp , gobierno ayuso , corrupción madrileña
10 3 0 K 91 actualidad
2 comentarios
10 3 0 K 91 actualidad
Antipalancas21 #2 Antipalancas21 *
No pasa nada si la respalda el PP, es inocente. :troll:
0 K 20
perrico #1 perrico
Ayuso dará amplias explicaciones a este caso:
Algo así como "me gusta la fruta".
Bastante tiene como para no cagarse encima. Lo único que se le da bien en la vida es echar balones fuera.
0 K 11

menéame