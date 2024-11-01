La jueza llama a declarar como testigo a una alto cargo de Ayuso por el escándalo de los contratos de FP

Coral Báez, directora del área territorial Madrid Capital, tendrá que dar testimonio en el juzgado de instrucción que investiga el caso de las obras a dedo en centros de Formación Profesional, una presunta prevaricación que salpica a la anterior cúpula de Educación de Ayuso, liderada entonces por el actual presidente de la Asamblea y la actual consejera de Hacienda. La actual Consejería abrió una investigación y envió el caso a Fiscalía ante la gravedad de los hechos. Una denuncia de Podemos abrió el caso en un juzgado de instrucción.