La jueza descarta que los acusados de Aroztegia formaran un grupo criminal y les impone multas sin cárcel

La magistrada, que decreta multas de hasta 9.900 euros, considera probado que los encausados impidieron los trabajos de las obras y obligaron a operarios a que dejaran sus labores

3 comentarios
Andreham #2 Andreham
Me parece un peligro aceptar que te multen por realizar acciones sociales.
enochmm #1 enochmm
La justicia lenta no es justicia.

"'Caso Aroztegia'
En el año 2009, se dio inicio a un proyecto urbanístico en la localidad de Lekaroz..."
javibaz #3 javibaz
#1 la empresa comenzó los desbroces sin tener los permisos para ello y se multa a los que pararon eso.
