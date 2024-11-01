edición general
La jueza de la dana tilda de “incomprensible” la estrategia de defensa de la exconsellera Salomé Pradas y del PP

La jueza de la dana considera “incomprensible” la estrategia de defensa de la exconsellera Salomé Pradas y del PP en relación con la respuesta a la emergencia del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos, y el supuesto 'apagón informativo' en la Generalitat. Así consta en un auto dictado este miércoles

Sr.No #1 Sr.No
Parece que a la jueza no la puede amedrentar como intentó con los periodistas.

Esta era una de esas de la casta que se creía intocable y al final se ha quedado sola.

www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/enfado-consellera-pradas-ser-pr
nemesisreptante #2 nemesisreptante
Lo incomprensible es que sigan teniendo un solo votante y ahí los tienes cada vez más cerca de hacerse con las próximas elecciones
Sr.No #4 Sr.No *
#2 de hecho, lo que más me flipa, comparándolo con la pura actualidad, es la respuesta de unos y otros: Estos, por un lado, cuando la Dana y por otro lado Oscar Puente y la tragedia acontecida estos días. Desde el primer minuto ha estado encima de la situación, haciendo su trabajo y además no se ha asustado de dar las ruedas de prensa que hicieran falta, responder las preguntas sin límite de tiempo o de volumen de preguntas, y, en definitiva, dar la cara.

Lo mismito en cuanto a cómo afrontar una situación de desastre.

www.youtube.com/watch?v=Pg2LgBGYQoQ
#3 Xoche
Es mejor la cárcel a que te hagan una Rita Barberá
