La jueza de la DANA acuerda un careo entre Pradas y el exjefe de Gabinete de Mazón

La magistrada precisa que es necesario contrastar las versiones contradictorias de la exconsellera y Cuenca en "aspectos esenciales de la investigación".

dana , jueza , pradas , jefe de gabinete , mazón , careo
#1 Quillotro
Yo quiero uno entre Mazón y Feijoo a ver si al final nos enteramos de quién informó a quién cuándo y de qué... porque yo creo que Feijoo estaba en El Ventorro con Vilaplana mientras Mazón estaba perdido buscándose a sí mismo en la mochila...
#4 Suleiman
Con porras y cuchillos, que mola más.
Veelicus #2 Veelicus
Es como una boa constrictor la jueza esta, todo mi apoyo!
#3 Barriales
Menuda encerrona.
