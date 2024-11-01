·
La jueza de la DANA acuerda un careo entre Pradas y el exjefe de Gabinete de Mazón
La magistrada precisa que es necesario contrastar las versiones contradictorias de la exconsellera y Cuenca en "aspectos esenciales de la investigación".
|
etiquetas
:
dana
,
jueza
,
pradas
,
jefe de gabinete
,
mazón
,
careo
#1
Quillotro
Yo quiero uno entre Mazón y Feijoo a ver si al final nos enteramos de quién informó a quién cuándo y de qué... porque yo creo que Feijoo estaba en El Ventorro con Vilaplana mientras Mazón estaba perdido buscándose a sí mismo en la mochila...
2
K
36
#4
Suleiman
Con porras y cuchillos, que mola más.
0
K
13
#2
Veelicus
Es como una boa constrictor la jueza esta, todo mi apoyo!
0
K
11
#3
Barriales
Menuda encerrona.
0
K
8
