Jueza bloquea intento del gobierno de Trump de deportar a niños guatemaltecos no acompañados

Una jueza de Estados Unidos bloqueó temporalmente un intento del gobierno de Donald Trump de deportar a decenas de niños guatemaltecos no acompañados de regreso a su país de origen. La orden fue emitida el domingo por la jueza federal de distrito Sparkle Sooknanan, en respuesta a reportes que señalaban que los menores ya habían sido subidos a aviones y estaban a punto de ser enviados a Guatemala, donde —según abogados— corrían riesgo de sufrir abusos y persecución.

