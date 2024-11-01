La jueza se aparta del Caso Mascarillas y la Audiencia Provincial decidirá quién le sustituye

Tras pedir su incorporación después de una baja, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción,Lopez Moya, ha pedido su abstención del Caso Mascarillas. Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la jueza ha solicitado abstenerse, lo que supone la suspensión temporal de la causa. En el 2022 cuando el juzgado de instrucción de Almería aceptaba la causa que investigaba en un principio al exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería, Óscar Liria. Al frente de la instrucción se encontraba ya entonces María Belén López