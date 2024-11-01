edición general
7 meneos
15 clics
La jueza se aparta del Caso Mascarillas y la Audiencia Provincial decidirá quién le sustituye

La jueza se aparta del Caso Mascarillas y la Audiencia Provincial decidirá quién le sustituye

Tras pedir su incorporación después de una baja, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción,Lopez Moya, ha pedido su abstención del Caso Mascarillas. Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la jueza ha solicitado abstenerse, lo que supone la suspensión temporal de la causa. En el 2022 cuando el juzgado de instrucción de Almería aceptaba la causa que investigaba en un principio al exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería, Óscar Liria. Al frente de la instrucción se encontraba ya entonces María Belén López

| etiquetas: caso mascarillas almeria , obstrucción a la justicia
6 1 0 K 83 actualidad
2 comentarios
6 1 0 K 83 actualidad
#1 tierramar *
Cabe recordar que fue en febrero de 2022 cuando el juzgado de instrucción número 1 de Almería aceptaba la causa que investigaba en un principio al exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería, Óscar Liria. Al frente de la instrucción se encontraba ya entonces María Belén López Moya. Han pasado años y no sabíamos nada del caso; han sido los mossos los que han resucitado el caso, investigando una red de narcos. ¿Qué estará pasando? Con este cambio de magistarda su abstencion del caso, han conseguido paralizar el caso por ahora. En algunos pueblos de Andalucía, los jueces tienen muy complicado efectuar su trabajo
2 K 36
woody_alien #2 woody_alien
#1 Ya lo has dicho bien la magistarda.
0 K 14

menéame