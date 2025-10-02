edición general
El juez prorroga el 'caso Montoro' hasta enero de 2026 para interrogar al exministro y al resto de investigados

El juez del 'caso Montoro' ha acordado prorrogar el plazo de investigación hasta enero de 2026 para poder tomar declaración a "todos los investigados", incluido el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro entre una treintena de personas. El instructor explica que dado el estado de la investigación es necesario ampliar el plazo de instrucción seis meses más. "De no hacerlo, se estaría impidiendo a los investigados la posibilidad de solicitar la práctica de diligencias de instrucción", apunta.

Milmariposas #2 Milmariposas
Rezo (y soy atea) para que el tema termine en un "sarkozy"...
#5 Albarkas
#2 Eso sí que sería un milagro y no lo de Lourdes.
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Qué lentos son los juecezuelos cuando tienen que ir tras los delincuentes pepetarras, no?
#3 Eukherio
#1 Y ojo, que basta con que entreguen cualquier escrito mal o fuera de plazo para que después manden el procedimiento a tomar por culo.
yoma #4 yoma
Sin prisas, no sea que se le fastidien las Navidades. :troll:
Justicia de dos velocidades que le llaman. :lol. xD xD
#6 caret
Este caso da para serie ... lo veo.
