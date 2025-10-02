El juez prorroga el 'caso Montoro' hasta enero de 2026 para interrogar al exministro y al resto de investigados

El juez del 'caso Montoro' ha acordado prorrogar el plazo de investigación hasta enero de 2026 para poder tomar declaración a "todos los investigados", incluido el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro entre una treintena de personas. El instructor explica que dado el estado de la investigación es necesario ampliar el plazo de instrucción seis meses más. "De no hacerlo, se estaría impidiendo a los investigados la posibilidad de solicitar la práctica de diligencias de instrucción", apunta.