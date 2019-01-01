edición general
El juez De Prada, paradigma de cómo la derecha cercena las carreras de los que investigan o juzgan al PP

Como miembro del tribunal internacional para los crímenes de Ruanda y de la antigua Yugoslavia, participó en el proceso internacional más importante desde los Juicios de Nüremberg por el holocausto perpetrado por el Gobierno nazi de Adolf Hitler contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada participó en la redacción de la sentencia contra el líder serbio de Bosnia, Radovan Karadžić, condenado en 2019 a cadena perpetua por genocidio y crímenes de guerra contra la población musul

Ludovicio #4 Ludovicio
El PP es el partido heredero del la dictadura que diseñó este sistema parte que fuese controlable. Están en todas las instituciones.

Tienen poder hasta cuando no están en el poder.

Es un lastre que va a costar mucho quitarse.
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Muro poroso:

Como miembro del tribunal internacional para los crímenes de Ruanda y de la antigua Yugoslavia, participó en el proceso internacional más importante desde los Juicios de Nüremberg por el holocausto perpetrado por el Gobierno nazi de Adolf Hitler contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada participó en la redacción de la sentencia contra el líder serbio de Bosnia, Radovan Karadžić, condenado en 2019 a cadena

oceanon3d #2 oceanon3d
#1 Asco ... un porcentaje muy alto se conservadores de altas salas se merecen, literalmente, estar durmiendo en Soto del Real.

Este es el país que tenemos.
hormiga_cartonera #6 hormiga_cartonera
Se nutren de los votontos. Si no hubiera tanto mermado mental se podría extirpar este cáncer pero con tanto subnormal es imposible avanzar.
Battlestar #7 Battlestar
Teniendo en cuenta que el PP es con diferencia el partido político que acumula más condenas, la teoría de que controla la justicia no se sustenta por ningún lado.

Por descontado esto no quita que en un momento dado no puedan comprar a un juez que otro o joderle la vida a alguno, por descontado. Pero si fuera algo generalizado no acumularían 250 condenas y subiendo
Lamantua #3 Lamantua
Joyita.
oceanon3d #5 oceanon3d
Razonada exposición kamarada.
