Un juez permite que un tercer proyecto eólico marino reanude la construcción mientras la industria desafía a Trump [ENG]

Un juez federal dictaminó el viernes que las obras del proyecto eólico marino de Virginia pueden reanudarse, convirtiéndose en el tercer proyecto esta semana que logra ganar al Gobierno de Trump en los tribunales. La Administración anunció el mes pasado que suspendía las concesiones durante al menos 90 días en cinco proyectos eólicos marinos de la costa Este por motivos de seguridad nacional. En su comunicado no detalló cuáles eran exactamente esas preocupaciones.
