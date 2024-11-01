edición general
3 meneos
2 clics
Un juez permite que un tercer proyecto eólico marino reanude la construcción mientras la industria desafía a Trump [ENG]

Un juez permite que un tercer proyecto eólico marino reanude la construcción mientras la industria desafía a Trump [ENG]

Un juez federal dictaminó el viernes que las obras del proyecto eólico marino de Virginia pueden reanudarse, convirtiéndose en el tercer proyecto esta semana que logra ganar al Gobierno de Trump en los tribunales. La Administración anunció el mes pasado que suspendía las concesiones durante al menos 90 días en cinco proyectos eólicos marinos de la costa Este por motivos de seguridad nacional. En su comunicado no detalló cuáles eran exactamente esas preocupaciones.

| etiquetas: dominion , energy , virginia , offshore , juez , federal , eólico , offshore
3 0 0 K 54 actualidad
1 comentarios
3 0 0 K 54 actualidad
#1 Grahml *
Aquí los otros dos parques eólicos reanudados por un juez, a pesar de la prohibición ilegal de Trump:

En un revés para Trump, un juez permite que el parque eólico de Nueva York reanude la construcción
www.meneame.net/story/reves-trump-juez-permite-parque-eolico-nueva-yor

Un juez federal permite a la empresa danesa Orsted reanudar el proyecto de energía eólica marina frente a Rhode Island que Trump había paralizado …   » ver todo el comentario
2 K 54

menéame