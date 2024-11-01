edición general
17 meneos
26 clics
Un juez ordena el internamiento del menor detenido por agresión sexual cerca del centro de Hortaleza

Un juez ordena el internamiento del menor detenido por agresión sexual cerca del centro de Hortaleza

Un juez de Madrid ha acordado el ingreso en un centro de internamiento en régimen cerrado del menor detenido como presunto autor de una agresión sexual cometida cerca del Centro de Primera Acogida de Menores de Hortaleza, han informado a Europa Press fuentes jurídicas. El arresto se llevó a cabo la madrugada del domingo por unos hechos ocurridos en el parque Isabel Clara Eugenia, próximo al citado centro de menores. Tras comparecer ante el juez, se ha acordado su internamiento a petición de la Fiscalía de Menores. Tras lo ocurrido, la Comunidad

| etiquetas: menor , hortaleza , agresion , sexual , juez , fiscalia
14 3 2 K 136 actualidad
3 comentarios
14 3 2 K 136 actualidad
pablisako #3 pablisako
Aquí la clave, creo yo, sería determinar si es menor de verdad. La diferencia de pena sería enorme.
0 K 10
Lorips_ #1 Lorips_
¿esto es bueno, malo, es racismo institucional?
0 K 6
Sandilo #2 Sandilo
PPR sin revisión. Que pase el resto de sus días en la cárcel.
0 K 6

menéame