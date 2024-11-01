Un juez ordena la expulsión de Mahmoud Khalil [EN]

Un juez de inmigración de Luisiana ha dictaminado que Mahmoud Khalil debe ser deportado a Argelia o Siria, según documentos judiciales presentados el miércoles, citando omisiones en su solicitud de tarjeta verde. Sus abogados planean apelar la orden de deportación y han dicho en las presentaciones judiciales que su cliente no puede ser obligado a abandonar el país mientras su caso también está ante un juez federal. "No es ninguna sorpresa que la administración Trump continúe tomando represalias contra mí por mi ejercicio de la libertad de expr