Juez interroga duramente a la administración Trump por la paralización de Empire Wind [ENG]

Un juez federal cuestionó con dureza el miércoles los argumentos legales que defienden la decisión de la administración Trump de paralizar la construcción de un proyecto eólico frente a la costa de Nueva York, y dijo que tomaría una decisión «muy, muy rápido». El promotor de Empire Wind 1 ha declarado que se encuentra en una situación muy delicada que podría suponer el fin del parque eólico de varios miles de millones de dólares si no puede reanudar los trabajos antes del viernes.