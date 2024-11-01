Un juez impide a Alquiler Seguro cobrar la "asistencia al inquilino" por "engañosa y coercitiva"

Un juzgado de Madrid ha rechazado que Alquiler Seguro pueda cobrar cerca de 2.000 euros por un servicio de "asistencia al inquilino" que los clientes nunca solicitaron, sin el cual no les permitía firmar el contrato, al entender que constituye una condición "engañosa y coercitiva".
| etiquetas: alquiler seguro , inmobiliarias , alquileres , vivienda
En redes "Alquil3r s3guro intenta estafar con esto"
"Id3alista lleno de estafas"
"Usé un a1rbnb y el dueño estaba mal de la cabeza, me sigue persiguiendo"
Tirad cientos de post en redes como esto y hundimos la demanda