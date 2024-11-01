edición general
El juez Hurtado corrige su decisión y rebaja a la mitad la fianza del fiscal general por el correo de la pareja de Ayuso

El juez Hurtado corrige su decisión y rebaja a la mitad la fianza del fiscal general por el correo de la pareja de Ayuso

El magistrado deja en 75.000 euros esa cantidad después de que Álvaro García Ortiz haya consignado el doble, explicando que el propio González Amador se quejó de que esa cantidad inicial incluía las posibles multas además de su indemnización

Thornton #1 Thornton
El "juez" se ha pasado de la raya, se le ha visto demasiado el plumero y se ha hecho caquita

pitercio #2 pitercio
El juez hurtando.
#3 Leon_Bocanegra *
#2 el juez huntado

Joder que mal queda la raya de tachar palabras encima de la H mayúscula
Dene #4 Dene
menudo caradura... le ha hecho gastar pasta en conseguir los avales por una cantidad que ya no necesita.. ahora mas papeleo, mas coste..
debería denunciarlo ya a ese juez por los perjucios
#5 txepel
¿Me estás diciendo que un juez puede ponerte una fianza desorbitada, tú tener que hipotecarte para pagarla (no sé si el fiscal pero el común de los mortales sí), a la hora de pagar “ups, me he equivocado, jaja” y aquí no pasa nada?
