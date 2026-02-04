Juez federal ordena no deportar a hombre de Chicago exonerado del complot de asesinato de Bovino

Un juez federal en Indiana ha bloqueado temporalmente a la administración de Trump de deportar al hombre de Chicago absuelto el mes pasado de ofrecer $10,000 por el asesinato del comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino. Un jurado federal tardó aproximadamente tres horas en absolver a Espinoza Martínez después de un breve juicio en la Corte de Justicia Federal Dirksen. Sin embargo, fue rápidamente detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).