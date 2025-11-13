edición general
Un juez federal dicta que ICE detuvo ilegalmente a adolescentes inmigrantes sin posibilidad de fianza [ENG]

Tres adolescentes, incluidos dos hermanos, serán liberados del Centro de Detención de Farmville y del Centro Correccional de Caroline después de que un juez federal en Alexandria determinara que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) les negó ilegalmente la posibilidad de una audiencia de fianza. Los hermanos, de 18 y 19 años, fueron detenidos a finales de agosto en Newport News y han estado esperando sus procedimientos de deportación desde entonces.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Acabamos antes diciendo las legalidades de ICE
javibaz #1 javibaz
Ahora solo tienen que poner una indemnización muy gorda, a descontar del presupuesto del ICE y se empieza a acabar con los abusos que hacen ellos mismos.
