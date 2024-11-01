edición general
Juez federal celebrará una audiencia para determinar si Abrego García está siendo procesado de forma vengativa por parte de EEUU

El juez Waverly D. Crenshaw, Jr. accedió a celebrar una audiencia sobre el tema, en la que los fiscales tendrán que explicar sus motivos y los cargos podrían ser desestimados.

themarquesito
La administración Trump está palmando de mala manera contra Kilmar Ábrego García
