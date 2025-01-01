Juez dice que la exabogada de Trump, Alina Habba, ha estado ejerciendo ilegalmente como fiscal de EE. UU. en Nueva Jersey. (ENG)

Un juez federal dictaminó el jueves que la exabogada del presidente Donald Trump, Alina Habba, ha estado ejerciendo ilegalmente como la principal fiscal federal en Nueva Jersey desde el mes pasado. El juez de distrito de EE. UU. Matthew Brann sostuvo que el mandato de Habba como fiscal federal interina terminó en julio, y que la “novedosa serie de maniobras legales y de personal” de la administración Trump para mantenerla en el cargo sin obtener la confirmación del Senado de EE. UU. no cumplió con los procedimientos requeridos por la ley fed...