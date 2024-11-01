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El juez del 'caso Mascarillas' de Almería abre una nueva causa contra el expresidente de la Diputación por su viaje a Madrid

El juez del 'caso Mascarillas' de Almería abre una nueva causa contra el expresidente de la Diputación por su viaje a Madrid

El magistrado acuerda investigar presuntos delitos de malversación y prevaricación a raíz del viaje realizado por Javier Aureliano García en junio de 2025 a Madrid sufragado con fondos públicos....

| etiquetas: mascarillas , diputación de almería
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