El juez Calatayud: «Me da mucha pena el hijo de Juana Rivas porque no se veló por sus intereses»
El magistrado Emilio Calatayud cuelga la toga tras más de 40 años convertido en referente en la jurisdicción de menores por sus famosas sentencias restaurativas y pedagógicas a los menores que juzgó.
|
etiquetas
:
emilio
,
calatayud
,
jubilación
7
2
5
K
43
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
5
K
43
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Ihzan
Se dejo de velar en el momento del indulto, figura que tenemos aqui que se utiliza de muy mala manera
7
K
53
#5
Asimismov
#1
el indulto está aquí
and all over the world
.
El indulto es universal.
0
K
12
#4
nilien
Mala elección de titular de algo que es una mención de pasada en dos líneas de una entrevista mucho más larga e interesante...
0
K
11
#2
mancebador
Es muro de pago.
0
K
10
#3
Ganpalo
Con el feminismo woke campando a sus anchas pasan estas cosas.
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
