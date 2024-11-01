Un juez bloquea la ampliación de competencias en las deportaciones 'express' de la Administración Trump

En este sentido, la magistrada ha argumentado , si esta aplicación se extiende sin un límite concreto, podría ser interpuesta contra cualquier persona, incluso nacionales estadounidenses, solo con la acusación del Gobierno de haber entrado al país ilegalmente. Así, el proceso legal quedaría reducido y estarían privados "de cualquier oportunidad significativa de refutar sus acusaciones". "Afortunadamente, eso no está contemplado en la ley", reza la sentencia.