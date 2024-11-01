Juegos de tortas: ¡El capitán Komando!

El Captain Commando es una mascota creada por la división norteamericana de Capcom. El personaje se utilizó desde 1986 hasta 1988. Su nombre es una referencia a la propia Capcom (CAPtain COMando) (...) En general, se le considera un fracaso absoluto como mascota de la compañía, ya que otros personajes como Mega Man (...) No sería hasta 1991 cuando alguien se puso a bucear por los trasteros de Capcom en busca de algo que emplear para el que sería su primer juego de tortas a cuatro jugadores cuando se encontraron con el astronauta polvoriento
