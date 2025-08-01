Juegos de rol en la película El Corazón del Guerrero

El Corazón del Guerrero es una película española estrenada en enero del año 2000. Para mí, da una visión negativa de los juegos de rol, y eso es lo que voy a explicar en esta entrada.
Esta peli aprovecha la psicosis del rol que hubo en los 90, por el asesinato aquel en una parada de autobús. Por un lado parodiaba aquella psicosis, habiendo pasado ya algunos años, pero por otro lado la prorrogaba.
