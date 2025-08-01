edición general
Juegos de rol en la película El Corazón del Guerrero

Juegos de rol en la película El Corazón del Guerrero

El Corazón del Guerrero es una película española estrenada en enero del año 2000. Para mí, da una visión negativa de los juegos de rol, y eso es lo que voy a explicar en esta entrada.

MoñecoTeDrapo
Mal cruce entre La historia interminable y El día de la bestia.
Esta peli aprovecha la psicosis del rol que hubo en los 90, por el asesinato aquel en una parada de autobús. Por un lado parodiaba aquella psicosis, habiendo pasado ya algunos años, pero por otro lado la prorrogaba.

antesdarle
#1 parada de bus? Yo recuerdo al pirado de la katana, por su culpa mis padres no me dejaron jugar al Final Fantasy VIII :ffu:

MoñecoTeDrapo
#2 el infame "crimen del rol" de 1994. Lo de la catana fue incluso después de esta peli

es.m.wikipedia.org/wiki/Crimen_del_rol

antesdarle
#3 gracias!


