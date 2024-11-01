Los juegos con cajas de botín recibirán la calificación PEGI 16 a partir de junio, como parte de los cambios radicales en el sistema de clasificación por edades [ENG]

A partir de principios de junio, los juegos presentados que contengan artículos aleatorios de pago (como cajas de botín) recibirán la calificación 16 según el sistema paneuropeo de clasificación por edades PEGI (Pan-European Games Information). Los cambios de junio también se extienden a las compras dentro del juego, la comunicación en línea y la «presión para jugar» a través de incentivos para volver a visitar un juego, como las misiones diarias.