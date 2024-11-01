edición general
Los juegos con cajas de botín recibirán la calificación PEGI 16 a partir de junio, como parte de los cambios radicales en el sistema de clasificación por edades [ENG]

A partir de principios de junio, los juegos presentados que contengan artículos aleatorios de pago (como cajas de botín) recibirán la calificación 16 según el sistema paneuropeo de clasificación por edades PEGI (Pan-European Games Information). Los cambios de junio también se extienden a las compras dentro del juego, la comunicación en línea y la «presión para jugar» a través de incentivos para volver a visitar un juego, como las misiones diarias.

5 comentarios
NoPracticante #1 NoPracticante
Deberían directamente prohibirse. Para tirar el dinero ya están los casinos.
Fumanchu #5 Fumanchu *
#1 Yo regularía los casinos diciendo que juegos pueden ofrecer, haciendo la oferta escasa y aburrida para quitar esa plaga de apuestas de todo tipo, por ejemplo en fútbol que solo se pueda apostar a que gana pierda o empata ningún otro tipo de combinación y eliminando apuestas múltiples, además que las apuestas sean nominales y solo las pueda cobrar quien haya dado el nombre y que haya registro de todos los apostantes para evitar fraudes. Por otro lado las probabilidades tienen que ser claras y…   » ver todo el comentario
#2 usuarioeliminado
Vaya, entonces ya están a salvo los más jóvenes, ¿no? :palm: :palm:
Como dicen arriba, deberían prohibirse este tipo de prácticas. Es totalmente infame que compañía$ y gobiernos permitan esto.
hazardum #3 hazardum
Cajas de botín fuera de los videojuegos, y sobre todo, monedas del juego a cambio de dinero real para confundir a los consumidores fuera también.

El contenido de los juegos se debe desbloquear jugando, si quieren añadir DLCs o cosméticos que no afecten al juego en sí, siempre con dinero real, ni loterias, ni cajas de botin, ni zarandajas.
cfsr86 #4 cfsr86
Es súper radikal la medida!!! Uhhh
