Juega "Piedra, Papel o Tijera" contra una inteligencia artificial

No puede existir nada "más 2020" que jugar a 'Piedra, Papel o Tijera' contra una inteligencia artificial. Se trata de una versión creada por Afiniti, compañía que se autoproclama como la "líder mundial en inteligencia artificial aplicada". Desde Afiniti afirman que las personas no somos aleatorios de manera inherente: "la mano que juegas después de haber elegido tijeras y pierdas no será una elección realmente aleatoria" Añaden que "cuando estamos intentando vencer a la IA de manera activa, nuestras elecciones se irán repitiendo".