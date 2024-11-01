·
Los jueces de violencia machista avisan del "colapso" cuando asuman los casos de delitos sexuales
El Gobierno ha anunciado que reforzará con 50 nuevos magistrados estos juzgados para afrontar el cambio de competencias.
justicia
violencia de género
delitos sexuales
actualidad
actualidad
#2
DenisseJoel
Lo importante es que mantengamos dos sistemas de justicia paralelos: uno para los delitos normales, superficiales, anodinos, y otro para los delitos especiales, los cometidos por hombres contra mujeres, la combinación que convierte un delito en una lacra.
Más adelante, si es necesario, se puede usar ese sistema B para todos los delitos de autor.
#4
Leon_Bocanegra
Uy lo que va a doler esto en algunas entrepiernas.
#1
Katos
Yo creo que el Ministerio de mujeres necesita más millones para que todo siga igual ahh no que todo va a peor y es lo que precisamente mantiene el chorreo de dinero público a burócratas mientras las verdaderas víctimas siguen muriendo
#3
DenisseJoel
#1
Si la situación mejora, es que lo estamos haciendo bien. Si empeora, es que necesitamos insistir más en la misma línea. Y si se queda igual, al menos estamos resistiendo la presión del machismo que nos rodea.
Más adelante, si es necesario, se puede usar ese sistema B para todos los delitos de autor.