Judy Garland a través del objetivo del viejo Hollywood en fotos vintage (ENG)  

Pocas figuras del Hollywood clásico siguen teniendo tanta resonancia emocional como Judy Garland, cuya imagen en fotografías antiguas captura tanto el esplendor del estrellato como el peso que este conllevaba. Actriz y cantante estadounidense con una carrera que se extendió a lo largo de cuatro décadas, Garland fue aclamada por su notable versatilidad artística y su potente voz de contralto. Pasó con naturalidad de los musicales a las comedias y a los papeles dramáticos, ganándose un lugar perdurable en la cultura popular.