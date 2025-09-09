Judíos españoles contra el genocidio en Gaza

Benarroch es presidente de JCall España, una asociación de judíos que alzan la voz contra la ocupación israelí y contra la violencia del ejército en Gaza. Bartov: “Mi conclusión ineludible es que Israel está cometiendo genocidio contra el pueblo palestino. Habiendo dedicado la mayor parte de mi carrera a investigar sobre crímenes de guerra y el Holocausto. Llevo un cuarto de siglo impartiendo clases sobre genocidio. Sé reconocer uno cuando lo veo"
| etiquetas: genocidio gaza , judios contra el gonocidio
El judaismo reune valores etnicosupremacistas desde su mismo origen.
La ortodoxia judia es una basura. Igual que lo es la cristiana, la musulmana, la hindú...
Nunca discriminacría a una persona por ser judia, pero no pienso validar tradiciones identitarias etnicoreligiosas con marcado sesgo supremacista, porque me parecen un cáncer para la humanidad
Aunque ha sido una manipulación del término con oscuras y evidentes intenciones politicas, es cierto que la acepción mas habitual de uso es para denominar a la discriminación hacia lo judio.
Igual que "trabajo" ya no significa instrumento de tortura de tres patas ni "villano" habitante de una villa., "antisemitismo" ya no significa odio a las personas cuya lengua tiene orígenes semiticos. Significa odio a los judios