Judíos españoles contra el genocidio en Gaza

Benarroch es presidente de JCall España, una asociación de judíos que alzan la voz contra la ocupación israelí y contra la violencia del ejército en Gaza. Bartov: “Mi conclusión ineludible es que Israel está cometiendo genocidio contra el pueblo palestino. Habiendo dedicado la mayor parte de mi carrera a investigar sobre crímenes de guerra y el Holocausto. Llevo un cuarto de siglo impartiendo clases sobre genocidio. Sé reconocer uno cuando lo veo"

#1 tierramar
Benarroch es presidente de JCall España, una asociación de judíos que nació en 2018 en Barcelona y hoy reúne voces de todo el país. Son unas decenas de miembros, pero se han convertido en una rara avis dentro de las comunidades judías españolas, que desde hace dos años han justificado la operación militar israelí en la Franja de Gaza, con más de 63.000 asesinados y un enclave completamente devastado tras dos años de guerra. El grupo al que pertenece Benarroch, en cambio, alza la voz contra la…   » ver todo el comentario
Kachemiro #6 Kachemiro
#5 no exactamente. Yo me opongo al sionismo. Pero también al judaismo como corriente étnico identitaria no integradora y supremacista en la que la judeidad sólo se trasmite por consanguinidad directa con la madre.
El judaismo reune valores etnicosupremacistas desde su mismo origen.
La ortodoxia judia es una basura. Igual que lo es la cristiana, la musulmana, la hindú...
Nunca discriminacría a una persona por ser judia, pero no pienso validar tradiciones identitarias etnicoreligiosas con marcado sesgo supremacista, porque me parecen un cáncer para la humanidad
Kachemiro #2 Kachemiro
Menos mal que existe gente así para que las visicitudes de la semántica no arrastren mi conciencia por el sumidero del antisemitismo al que nos intentan arrojar a todos los que nos oponemos a la barbarie del supremacismo étnico sionista
rafaLin #3 rafaLin
#2 Estás cayendo en su juego al llamarlo antisemitismo. Los palestinos son semitas, los antisemitas son los ashkenazis que los matan.
Kachemiro #4 Kachemiro
#3 tienes razón. Pero nos guste o no, la palabra antisemitismo ha experimentado una evolucion semantica con una desviación etimológico que la ha alejado de su significado original para restringir su uso a un contexto de odio exclusivo hacia lo judio.
Aunque ha sido una manipulación del término con oscuras y evidentes intenciones politicas, es cierto que la acepción mas habitual de uso es para denominar a la discriminación hacia lo judio.
Igual que "trabajo" ya no significa instrumento de tortura de tres patas ni "villano" habitante de una villa., "antisemitismo" ya no significa odio a las personas cuya lengua tiene orígenes semiticos. Significa odio a los judios
Aokromes #5 Aokromes
#2 antisionismo, tu te opones al sionismo, no a los semitas.
