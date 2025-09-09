Judíos españoles contra el genocidio en Gaza

Benarroch es presidente de JCall España, una asociación de judíos que alzan la voz contra la ocupación israelí y contra la violencia del ejército en Gaza. Bartov: “Mi conclusión ineludible es que Israel está cometiendo genocidio contra el pueblo palestino. Habiendo dedicado la mayor parte de mi carrera a investigar sobre crímenes de guerra y el Holocausto. Llevo un cuarto de siglo impartiendo clases sobre genocidio. Sé reconocer uno cuando lo veo"