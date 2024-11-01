edición general
14 meneos
43 clics
El jubilado que logró las devoluciones de IRPF en las pensiones de los antiguos mutualistas: "Era de justicia"

El jubilado que logró las devoluciones de IRPF en las pensiones de los antiguos mutualistas: "Era de justicia"

El cacereño Rafael Borrella Román, trabajador de banca retirado, logró la sentencia del Tribunal Supremo que provocó los reintegros de Hacienda para más de dos millones de pensionistas

| etiquetas: irpf , mutualistas
11 3 0 K 125 actualidad
2 comentarios
11 3 0 K 125 actualidad
Eibi6 #1 Eibi6 *
Esta sentencia es un auténtico despropósito y una estafa a todos los trabajadores que actualmente pagamos IRPF. Eximir en muchos casos de pagar impuestos a pensiones de mas de 40.000€ por que en su día no podían deducir un 2-3% de tu sueldo según la ley de la época del franquismo es la repera, grande él Supremo como siempre luciendose

Lo que va a conseguir esta sentencia es que él gobierno se cargue esta disposición transitoria que lo que buscaba era compensar a una serie de colectivos que si tuvieron un tratamiento fiscal injusto en la época +- e la reconversión industrial... Pero estos genios han dado caño libre en perjuicuo de todos los españoles que cotizamos hoy en día
3 K 49
Connect #2 Connect
De momento a todos no se les ha devuelto.
1 K 28

menéame