5
meneos
8
clics
Un jubilado británico se muda a España y revela su admiración por el sistema de salud: "Me he operado tres veces"
Terry Eiss, residente en la Costa Brava, califica de "genial" la atención recibida en el hospital de Figueres frente a la situación de la sanidad de su país
|
etiquetas
:
sanidad pública
,
reino unido
,
españa
4
1
0
K
54
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
54
actualidad
#1
Pertinax
*
Y RU ha pagado por ello, aunque AS no lo considere digno de incluir en la noticia,así que guardad las pistolas, que la noticia tiene trampa.
6
K
60
#2
luckyy
Elismo sistema de salud que Ayuso, Quirón y los secuaces de la derecha se quieren cargar.
Necesitamos saber el precio de las visitas al médico, lo que vale la cama hospitalaria, las operaciones , tratamientos... Para saber lo que estamos a punto de perder al votar a la gentuza que quiere acabar con este sistema
0
K
11
