Un jubilado británico se muda a España y revela su admiración por el sistema de salud: “Me he operado tres veces”

Terry Eiss, residente en la Costa Brava, califica de “genial” la atención recibida en el hospital de Figueres frente a la situación de la sanidad de su país

Pertinax #1 Pertinax *
Y RU ha pagado por ello, aunque AS no lo considere digno de incluir en la noticia,así que guardad las pistolas, que la noticia tiene trampa.
#2 luckyy
Elismo sistema de salud que Ayuso, Quirón y los secuaces de la derecha se quieren cargar.
Necesitamos saber el precio de las visitas al médico, lo que vale la cama hospitalaria, las operaciones , tratamientos... Para saber lo que estamos a punto de perder al votar a la gentuza que quiere acabar con este sistema
