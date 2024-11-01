edición general
Juanma Moreno prueba con un cuarto consejero de Sanidad

Juanma Moreno prueba con un cuarto consejero de Sanidad

Jesús Aguirre, Catalina García y Rocío Hernández. Juanma Moreno ha tenido tres consejeros al frente de la mayor Consejería de su Gobierno, un departamento que consume 15.247 millones de euros del Presupuesto andaluz y que sigue sin encontrar un liderazgo político. De hecho, al PP andaluz se le agotó la nómina de candidatos y tuvo que recurrir a Rocío Hernández, una técnico con amplia expertiencia en el SAS.

3 comentarios
#2 luspagnolu
Cuatro consejeros de Sanidad lleva el moderado. Va cambiando las piezas y él sigue a lo suyo: la destrucción de la Sanidad Pública y la venta de esta a intereses privados.
#3 soberao
#2 A él le desalojan una planta en Quirón cuando tiene problemas de almorranas, al resto nos toca esperar en las colas y las listas de espera. Que JuanMa es como cuando van a parir las infantas, un "Grande de España ".
#1 obmultimedia
uno mas y hacemos la rima
