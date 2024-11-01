Juanma Moreno prueba con un cuarto consejero de Sanidad

Jesús Aguirre, Catalina García y Rocío Hernández. Juanma Moreno ha tenido tres consejeros al frente de la mayor Consejería de su Gobierno, un departamento que consume 15.247 millones de euros del Presupuesto andaluz y que sigue sin encontrar un liderazgo político. De hecho, al PP andaluz se le agotó la nómina de candidatos y tuvo que recurrir a Rocío Hernández, una técnico con amplia expertiencia en el SAS.