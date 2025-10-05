edición general
Juan del Val se equivoca y luego rectifica sus palabras sobre la manifestación pro Palestina

Tras la corrección el escritor y marido de Nuria Roca decidió tomar la palabra y disculparse por sus palabras anteriores, señalando su propio error: "Déjame la oportunidad de rectificar porque yo antes en el plano cuando estaban en Cibeles me ha dado la sensación de que había muy poquita gente y es un error tremendo. Cosa que me alegro muchísimo de que haya tanta gente en la manifestación, me entristecía que hubiera poca."

8 comentarios
oghaio #2 oghaio
Errónea, dicen que es escritor :troll:
5 K 83
Uge1966 #8 Uge1966
#2 Algún poema a su amada habrá escrito, en una servilleta o así, digo yo...
0 K 11
#6 Marisadoro
Primero: ".. ha ido poca gente y es el dato objetivo"

Luego: "... antes me ha dado la sensación de que había muy poquita gente"

La sensación de objetividad.
2 K 45
Josecoj #1 Josecoj
El cuñado number one del mundo mundial
3 K 42
colipan #4 colipan
Éste es un cuñado de libro, además de analfabeto funcional
0 K 11
A.more #7 A.more
Yo, cuando lo veo, cambio de canal. Me da asco
0 K 10
Lenari #3 Lenari
Por curiosidad he buscado fotos en google y efectivamente, no hay casi nadie.

Supongo que le habrán pasado el memo para que no vuelva a equivocarse y se atenga a la versión oficial xD
0 K 8
Andreham #5 Andreham
#3 Y qué va a decir alguien que trabaja para los sionistas asesinos de niños y civiles como tú.
3 K 45

