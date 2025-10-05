Juan del Val se equivoca y luego rectifica sus palabras sobre la manifestación pro Palestina

Tras la corrección el escritor y marido de Nuria Roca decidió tomar la palabra y disculparse por sus palabras anteriores, señalando su propio error: "Déjame la oportunidad de rectificar porque yo antes en el plano cuando estaban en Cibeles me ha dado la sensación de que había muy poquita gente y es un error tremendo. Cosa que me alegro muchísimo de que haya tanta gente en la manifestación, me entristecía que hubiera poca."