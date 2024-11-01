edición general
5 meneos
19 clics
Juan Perón, un títere de los nazis (1944)

Juan Perón, un títere de los nazis (1944)  

Esta obra se trata de una ilustración del artista mexicano Miguel Covarrubias, posiblemente creada en la parte final de la Segunda Guerra Mundial. Tras el golpe de Estado de Argentina de 1943, Juan Domingo Perón se posicionó como uno de los líderes más importantes al frente de la Secretaría de Trabajo. Desde esa posición, supo transformar el descontento social en una fuerza política que más tarde le permitiría llegar al poder. Dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, el ascenso de Perón se interpretó por los Aliados como una injerencia

| etiquetas: juan perón , títere , nazis , propaganda , cartel , argentina
3 2 0 K 81 Estampa
2 comentarios
3 2 0 K 81 Estampa
themarquesito #1 themarquesito *
@Milhaud También merece la pena comentar que en las medallas del uniforme están las caricaturas de Mussolini, Franco, y Hitler.
0 K 20
#2 Pájaroloco
La conexión del peronismo con la ultraderecha , empezando por el franquismo, es bien conocida salvo por algunos y algunas.
0 K 7

menéame