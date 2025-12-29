edición general
Juan José, agricultor: “He pasado de ganar 40.000 euros con el cereal y el olivo a 650.000 euros gracias al pistacho. No hay producto que se iguale al pistacho"

Un agricultor multiplica sus ingresos por quince al sustituir cultivos tradicionales por el "oro verde". Tras años dedicados al cultivo de secano tradicional, como el cereal y el olivo, este emprendedor rural decidió dar un giro drástico a su explotación. Lo que comenzó con una inversión modesta, solicitando un préstamo inicial de 6.000 euros, ha terminado transformando por completo su realidad económica, demostrando que existe una alternativa viable a los cultivos convencionales que sufren por los bajos precios de mercado.

rendri #4 rendri
Lo que no dice es la inversión que tienes que hacer en maquinaria para dejar el pistacho limpito y en perfecto estado. Que es como todo, si tienes mucho volumen te renta, pero para pequeños agricultores y con la diseminación que hay NO es oro todo lo que reluce. Además, de la cantidad de años que pasas en vacío hasta que la plantita que pones empieza a dar algo de frutos. El artículo no deja de ser una llamada para que se produzca mucho y así abaratar a los que ya tenemos y volver a pagar la misma mierda que por la oliva.
Ferran #12 Ferran
#4 Yo lo que no entiendo es que si está ganando tanto dinero lo comparta para crearse más competidores, aumentar la oferta y que baje el precio :palm:
DaniTC #14 DaniTC
#12 pues igual que hacen una entrevista al ceo de X para que explique el motivo de su éxito. Los hay a patadas, luego eres tú si le crees o no.
Ferran #20 Ferran
#14 Un CEO de una startup da una entrevista para hacer publicidad, captar usuarios/clientes/inversores/fama.

Un campesino ya me dirás tú…
DaniTC #21 DaniTC *
#20 desprecias mucho al campo, ¿No? Es
exactamente igual. Capta proveedores que le da mejores condiciones, financiación, clientes o fama, también. Te puedo asegurar que conozco agricultores que mueven un volumen de negocio que te sorprendería. No te quedes con el agricultor de 4 ha.

Ej. Uno de ellos tiene 30 ha de tomates para la fabricación de tomate frito acordado con cliente y tiene muchísimo más en producción como oliva o pistacho.
#15 mstk
#4 Eso se hace igual que con la uva o la aceituna, se monta una cooperativa comunista y entre los socios se cubre la inversión.
Magog #16 Magog
#4 depende, los que conozco eso lo tienen en la cooperativa
Herumel #3 Herumel
Es oferta y demanda, cuando se extienda baja precio por exceso de oferta.
#1 Pitchford
Hay que espabilarse. Yo los compro pelados, ecológicos, y los como tal cual, crudos. Unos pocos al día, mezclados con otros frutos secos para completar nutrientes y multiplicar el placer gastronómico.
#7 torrrquemada
Cuando veo esos campos yermos, con arbolitos que no producen sombra, y sin el manto de malas hierbas, que mantenga la humedad, siempre pienso que son pequeños generadores de desiertos y del calentamiento global.
#11 Pitchford
#7 Pues sí, sean pistachos u olivos, todo el campo debería cultivarse con agricultura regenerativa, que mantiene la cubierta vegetal, y mejor todavía en ecológico. Poco a poco se va avanzando en esa línea.
#2 poxemita
En unos años hablamos. Igual sigue siendo rentable, pero no será tan espectacular.
alfre2 #17 alfre2
Hay quien solo trabaja para ganar dinero ¬¬
ACEC #5 ACEC
Las granjas de avestruces, ese es el futuro.
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo *
¿Dónde vas, alfóncigo doce?
¿Dónde vas, triste de ti?
#8 drstrangelove
Mucho se habla de la burbuja inmobiliaria, de la IA o del Bitcoin...pero poco se habla de la burbuja de cultivos.

A poco que te molestes, puedes ver que el precio de los productos agrícolas se puede menear más en 20 años que la montaña rusa del portaventura.
Ferran #13 Ferran *
#8 Es que una cosa es la oferta y la demanda de productos consumibles y la otra el precio de tulipanes y bitcoins respaldados solo en especulación.

En los dos existe una variación de precios pero no es lo mismo.
#19 santofimia84_6279effa6e9 *
No sé cómo estará ahora, hace unos años me informe, cada planta (injertada) a 13€ aprox y tardan 6 años en producir, y de ahí resta las plantas que no llegarán a agarrar y se perderán, la inversión es muy grande para ganarse la vida con ellos, no lo puede hacer cualquier mindundis sin atramparse hasta el cuello.
Luego venden planta sin injertar mucho más barata, a los Dos años o algo así las tienes que injertar y se pierden muchas plantas en el proceso.
No es oro todo lo que reluce.
#6 Nouveau
Es duplicada pero bueno.

Esto va a petar como todo.
Recuerdo mi padre que tenían melocotoneros. Siempre se ganaban la vida pero sin hacerse ricos.

De golpe se ponen de moda y ma gente los empieza a consumir mucho, como ahora el pistacho, el aguacate,etc..

Con la uva Merlot igual. A principios de los 90 se pagaba a 180 pesetas el kilo. Ahora mucha uva se queda en el campo y la que se vendimia a 0,18€/kilo

Con el melocotón a finales de los 80 le pagaban a 300 pesetas el kilo. Entonces entro murcia y Lleida a producir a tope y hundieron el precio del mercado.

Lo malo que tiene el pistacho es que tarda unos 7 años en entrar en producción. Pero cuando entre todo la plantado al suelo
DaniTC #10 DaniTC *
#6 más hay de olivo. Se ha plantado una cantidad bárbara de olivo en Portugal de regadío y si sabes de qué hablo, en España se ha plantado también muchísimo. Si ahora hay sobre producción, espera a unos años. Por aquí han arrancado olivos enormes para plantar regadío.
alfema #18 alfema
#6 Recuerdo hace ya muchos años, cuando un kiwi valía 100 pesetas, se compraban por unidades, en Porriño, paralelo a la carretera que va hacia Tui, había una plantación gigantesca de kiwis, cuando se empezó a extender su cultivo y el precio empezó a bajar los kiwis desaparecieron, ahora es un polígono industrial.
