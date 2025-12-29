Juan José, agricultor: “He pasado de ganar 40.000 euros con el cereal y el olivo a 650.000 euros gracias al pistacho. No hay producto que se iguale al pistacho"

Un agricultor multiplica sus ingresos por quince al sustituir cultivos tradicionales por el "oro verde". Tras años dedicados al cultivo de secano tradicional, como el cereal y el olivo, este emprendedor rural decidió dar un giro drástico a su explotación. Lo que comenzó con una inversión modesta, solicitando un préstamo inicial de 6.000 euros, ha terminado transformando por completo su realidad económica, demostrando que existe una alternativa viable a los cultivos convencionales que sufren por los bajos precios de mercado.