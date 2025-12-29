Juan José, agricultor: “He pasado de ganar 40.000 euros con el cereal y el olivo a 650.000 euros gracias al pistacho. No hay producto que se iguale al pistacho"

Un agricultor multiplica sus ingresos por quince al sustituir cultivos tradicionales por el "oro verde". Tras años dedicados al cultivo de secano tradicional, como el cereal y el olivo, este emprendedor rural decidió dar un giro drástico a su explotación. Lo que comenzó con una inversión modesta, solicitando un préstamo inicial de 6.000 euros, ha terminado transformando por completo su realidad económica, demostrando que existe una alternativa viable a los cultivos convencionales que sufren por los bajos precios de mercado.
Un campesino ya me dirás tú…
exactamente igual. Capta proveedores que le da mejores condiciones, financiación, clientes o fama, también. Te puedo asegurar que conozco agricultores que mueven un volumen de negocio que te sorprendería. No te quedes con el agricultor de 4 ha.
Ej. Uno de ellos tiene 30 ha de tomates para la fabricación de tomate frito acordado con cliente y tiene muchísimo más en producción como oliva o pistacho.
¿Dónde vas, triste de ti?
A poco que te molestes, puedes ver que el precio de los productos agrícolas se puede menear más en 20 años que la montaña rusa del portaventura.
En los dos existe una variación de precios pero no es lo mismo.
Luego venden planta sin injertar mucho más barata, a los Dos años o algo así las tienes que injertar y se pierden muchas plantas en el proceso.
No es oro todo lo que reluce.
Esto va a petar como todo.
Recuerdo mi padre que tenían melocotoneros. Siempre se ganaban la vida pero sin hacerse ricos.
De golpe se ponen de moda y ma gente los empieza a consumir mucho, como ahora el pistacho, el aguacate,etc..
Con la uva Merlot igual. A principios de los 90 se pagaba a 180 pesetas el kilo. Ahora mucha uva se queda en el campo y la que se vendimia a 0,18€/kilo
Con el melocotón a finales de los 80 le pagaban a 300 pesetas el kilo. Entonces entro murcia y Lleida a producir a tope y hundieron el precio del mercado.
Lo malo que tiene el pistacho es que tarda unos 7 años en entrar en producción. Pero cuando entre todo la plantado al suelo